D‘Alessandro exaltou o trabalho de Roger Machado no comando do Internacional (Reproduçãp/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 18:31 • Porto Alegre (RS)

Há pouco mais de um mês como Diretor Esportivo do Internacional, D‘Alessandro concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (27). O ex-jogador exaltou o trabalho de Roger Machado no comando do time, assim como a melhora do elenco Colorado. O dirigente também projetou o último Gre-Nal da temporada.

➡️Artilheiros do Internacional: conheça os 10 maiores da história

Agora nos bastidores, D‘Alessandro tem a missão de ser a conexão entre vestiário e direção. O diretor destacou a melhora no desempenho do time e agradeceu Roger por ter aberto as portas neste período de transição.

- O mérito é da comissão. Nesse mês que convivi com eles, percebi um pouco a mudança no dia a dia, no ambiente. Nas últimas partidas, não só pelo resultado, mas pela atitude. (…) Agradeço também ao Roger por me abrir as portas. - disse o ídolo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde o retorno do ídolo, o Internacional não sabe o que é perder. São sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Além disso, uma das partidas mais importantes do ano se aproxima: o clássico Gre-Nal - o primeiro de D‘Alessandro fora dos gramados. Sobre o confronto, o diretor destacou a importância e falou sobre aproveitar o momento ruim do rival.

- Não é um jogo qualquer. Temos que focar no que a gente faz, o que acontece no outro lado temos que olhar, ver. Sempre que o adversário estiver pior, melhor pra nós. Isso tem que dar mais força pra nós. (…) se o outro lado está pior que a gente, tem que ser um incentivo. - destacou D‘Ale.

Antes do Gre-Nal, todavia, o Internacional enfrenta o Vitória, no domingo (29), no Beira-Rio. A bola rola a partir das 18h30 em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Após, o Colorado joga diante do Corinthians.