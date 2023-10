O Internacional voltou a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro após quatro meses. Com a vitória por 2 a 1 contra o Vasco nesta quinta-feira (26), em São Januário, o técnico Eduardo Coudet conseguiu o seu primeiro triunfo longe do Beira-Rio pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador enalteceu o desempenho do Colorado, afirmando que, apesar do "sofrimento", sua equipe mereceu os três pontos no Rio de Janeiro.