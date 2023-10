O Vasco perdeu para o Internacional, por 2 a 1, em São Januário, e desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento. O Colorado abriu 2 a 0, com Maurício e Enner Valencia, que marcaram um em cada tempo. O Cruz-Maltino diminuiu com Alex Teixeira, já na reta final da partida. A derrota foi a primeira do time sob o comando de Ramón Díaz, em casa, com o apoio do torcedor.