Mesmo com uma geração considerada ruim, o Brasil ainda é melhor do que boa parte dos seus vizinhos Sul-americanos. Basta ver o domínio do futebol brasileiro nas competições internacionais. É certo que a questão econômica é importante nesse sucesso, os times brasileiros dispõem de uma boa quantidade de recursos advindos de premiações e contratos vantajosos com empresas de vários ramos, como instituições financeiras e sites de apostas e cassino online. No entanto, o talento de vários jogadores brasileiros ainda pode ser notado de forma clara e eles ajudam a desequilibrar várias partidas.