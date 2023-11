"Ser tricolor não é uma questão de gosto ou opção, mas um acontecimento de fundo metafísico, um arranjo cósmico ao qual não se pode – e nem se deseja – fugir." E agora é hora da batalha, a MAIOR DE TODAS! ???? Chegou o momento do TIME DE GUERREIROS vestir a armadura verde, branca e grená e invocar forças para alcançar a GLÓRIA ETERNA e pintar a América com as três cores que traduzem tradição!