Ambos foram condenados com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune ofensas à honra relacionadas diretamente ao esporte. O Grêmio entrou com um recurso e conseguiu o efeito suspensivo. O julgamento do recurso, agora na alçada do STJD, decidirá se os dois enfrentarão os quatro jogos de suspensão.