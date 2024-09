Sem Renato Gaúcho, Grêmio fica no empate com Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Lucas Cunha em Bragantino x Gremio (Foto: Diogo Reis/AGIF)







15/09/2024

No dia do seu aniversário, o Grêmio não conseguiu presentear seus torcedores com uma vitória. Na tarde deste domingo (15), o Tricolor encarou o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times empataram em 2 a 2, com gols de Sasha e Vinicinho para os donos da casa, e Monsalve e Jemerson, para os visitantes.

Renato Gaúcho, suspenso pelo STJD devido à confusão no jogo contra o Bahia, pela 4ª rodada do Brasileirão, ficou em Porto Alegre. Quem esteve à frente da casamata foi o seu auxiliar técnico, Alexandre Mendes. Contra o Flamengo, na próxima rodada, o técnico segue fora.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 28 pontos e assume a 14ª colocação da competição. Já o Red Bull Bragantino vai aos 31, no 12º lugar.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo (22), quando viaja até Belo Horizonte e encara o Atlético-MG, na Arena MRV, às 16h. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Flamengo, na Arena. A bola rola a partir das 18h30.

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 GRÊMIO

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP);

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

⚽ Gols: Monsalve (28‘ do 1ºT), Eduardo Sasha (43‘ do 1ºT), Jemerson (07‘ do 2ºT) e Vinicinho (17‘ do 2ºT)

🟨 Cartões Amarelos: Jadson, Eduardo Sasha, Guilherme Lopes, Hurtado, Thiago Borbas (RBB) e Jemerson (GRE)

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Jadsom (Hurtado), Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme (Pedro Henique); Raul e Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Thiago Borbas); Vitinho, Henry Mosquera (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Gustavinho).

GRÊMIO (Técnico: Alexandre Mendes)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson (Geromel) e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo (Ronald) e Monsalve (Pepê); Braithwaite (Diego Costa) e Soteldo.