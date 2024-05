Renato Gaúcho defende Brasileirão sem rebaixamento após tragédia no RS

Renato gaúcho se juntou ao grupo do Grêmio na segunda-feira, em São Paulo (20) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 10:41 • São Paulo (SP)

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho comentou sobre a possibilidade dos clubes gaúchos não serem rebaixados à Serie B do Brasileirão nesta temporada. Devido às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, as equipes do estado estão há quase um mês sem entrar em campo e precisaram se realocar em outras regiões do país.

Questionado sobre uma forma de mitigar o prejuízo dos times afetados, o treinador propôs que os quatro melhores colocados da segundo divisão sejam promovidos, mas que nenhum clube da Série A seja rebaixado.

- Eu não sou nem contra nem a favor (rebaixamento dos clubes gaúchos), porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando para subir. Mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também. É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás - explicou ao programa Boleiragem, do SporTV.

O comandante afirmou que as equipes afetadas pela tragédia irão sofrer com a parte física e com o acumulo de jogos quando a competição for retomada.

- Na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológico. Tem muita gente que acha que as águas do Guaíba vão baixar e vai tudo voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. E a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. (...) Acho que seria a melhor ideia, mas não cabe a mim - finalizou

O elenco do Grêmio está realizando suas atividades em São Paulo, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, para se preparar para o restante da temporada.

