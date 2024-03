Grêmio e Guarany de Bagé se enfrentam neste sábado (2), às 16h30, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS. Os time da casa é o vice-líder da tabela de classificação, enquanto o visitante vem logo atrás, em terceiro, separados por apenas quatro pontos. A transmissão da partida será por conta do Premiere.

🗓️ Data e horário: sábado, 2 de março de 2024, às 16h30 (hora de Brasília) 📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) 📺 Onde assistir: Premiere e tempo real do Lance!

Grêmio e Guarany de Bagé se enfrentam neste sábado (2), às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor é o vice-líder do Estadual com 20 pontos até o momento (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)