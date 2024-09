Grêmio pode ter retorno de importante dupla contra o Red Bull Bragantino

Renato Portaluppi comanda o Grêmio na Arena do Grêmio (Foto: Lucas Uebel / GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 14:50 • Porto Alegre (RS)

Após a parada da Data Fifa, o Grêmio encara o Red Bull Bragantino, no domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Tricolor poderá contar com duas peças importantes para o sistema defensivo: Rodrigo Ely e Jemerson.

A dupla de zaga considerada titular não esteve em campo na derrota diante do Atlético-MG, pois havia relatado dores musculares. Com a parada no campeonato, o departamento médico do Tricolor trabalhou com os jogadores, que já estão treinando com bola e próximos ao retorno.

Renato Portaluppi, treinador do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Os zagueiros são tidos como essenciais para voltar diante do Bragantino, visto que Kannemann e Gustavo Martins estão suspensos. O Tricolor ainda conta com Pedro Geromel, Rodrigo Caio e Natã Felipe entre os defensores.

Grêmio e Red Bull Bragantino entram em campo na tarde de domingo, a partir das 16h, no Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.