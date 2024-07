Grêmio pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, mas depende de adversário

Maxi Franzoi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 18:01 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio entra em campo no início da noite deste domingo (28) com um objetivo: conquistar três pontos para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer o Vasco, mas tem que torcer contra um adversário direto.

Isso porque, se o Cuiabá vencer o Athletico-PR, impossibilita a saída do Grêmio do Z-4. Caso o Tricolor vença o Vasco, chega aos 18 pontos, e pode ocupar a 16ª colocação. Porém, se o Dourado conquistar três pontos, chega aos 20, o que torna inexistente a possibilidade do time de Renato Portaluppi deixar a zona de rebaixamento.

Para garantir os três pontos, o Grêmio, mesmo jogando fora de casa, terá o apoio do seu torcedor. A Arena Condá estará lotada já que, segundo o clube, não há mais ingressos disponíveis. Essa será a primeira vez que o Tricolor joga em Chapecó na temporada.

Tanto Grêmio quanto Cuiabá têm seus jogos marcados para às 19h deste domingo (28). Enquanto o Tricolor encara o Vasco na Arena Condá, o Dourado recebe o Athletico-PR na Arena Pantanal. Ambos times não fecharam o primeiro turno com as 19 rodadas completas.