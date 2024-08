Grêmio negocia titular com time da Major League Soccer

New York Red Bulls tem interesse em volante do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 16:01 • Porto Alegre (RS)

O volante uruguaio Felipe Carballo está de saída do Grêmio. Titular nos jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians, Carballo, de 27 anos, acredita que pode ter mais chances de mostrar seu futebol longe da equipe gaúcha - onde disputa posição com Edenílson, Villasanti, Ronald e Dodi, entre outros. O volante chegou ao Grêmio no início de 2023, depois de ter sido eleito melhor jogador do Campeonato Uruguaio de 2022, quando defendia o Nacional. O Tricolor pagou US$ 2,5 milhões (R$ 13,7 milhões na cotação atual) pelos seus direitos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carballo começou bem no Grêmio, apoiado pelo seu amigo Luís Suárez. Chegou a fazer gol em Grenal, algo muito valorizado no Sul. Mas algumas lesões e uma crise de dor no púbis o afastaram dos gramados por meses. Carballo preferiu se operar em Montevidéu, com médicos de sua confiança. Suárez foi embora, e o volante perdeu mais espaço ainda. Até que decidiu trocar de ares.

No início de agosto ele tentou voltar ao Nacional. Mas o clube uruguaio propôs empréstimo sem custos, assumindo apenas o salário. O Grêmio não aceitou. Agora o interessado é o New York Red Bulls, que disputa a Major League Soccer, curiosamente clube onde atua outro ex-jogador do Grêmio: o atacante Elias Manoel. A equipe americana aceita pagar pelo empréstimo com possibilidade de aquisição definitiva com passe fixado. Os valores estão em discussão, embora o Grêmio já tenha anunciado que pretende recuperar o valor investido na compra.

Carballo já está fora da delegação do Grêmio que enfrenta o Fluminense nesta terça-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.