Braithwaite revela procura do Grêmio e fala sobre Renato Gaúcho: ‘Incrível’

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 17:33 • Porto Alegre (RS)

A manhã desta quarta-feira (31) foi marcada pelo anúncio oficial de Martin Braithwaite. Apesar de ainda não ter sido apresentado, o atacante falou as suas primeiras palavras como novo reforço do Grêmio. Ele explicou a escolha pelo Brasil e ainda comentou sobre o técnico Renato Portaluppi.

Em Porto Alegre desde semana passada, Braithwaite diz que já viu um pouco da cidade e teve contato com algumas pessoas. Entretanto, ele revela que ainda não conversou com o treinador. O dinamarquês ainda rasga elogios para o comandante.

- Ainda não falei com ele, mas todos me dizem que ele é uma boa pessoa, bom treinador. Como treinador sabemos de sua carreira, foi incrível. Ele tem esse ponto humano, é muito importante. Também como jogador, eu creio que todos os meus companheiros podem aprender muito com a sua carreira. (Ele) ganhou muito, é importante para os jogadores. Podemos ganhar mais inspiração para ganhar o que ele ganhou - disse.

Braithwaite revela que o interesse do Grêmio não é de agora. O primeiro contato com o jogador foi em janeiro deste ano. Segundo o dinamarquês, ele recebeu a notícia com surpresa.

-A primeira vez que eu sabia que havia um interesse foi em janeiro. Foi algo diferente, para mim uma surpresa, uma surpresa positiva. Neste momento, sempre estava trabalhando com essa ideia de como era jogar no Brasil e me pareceu muito boa. Por sorte, tive a oportunidade e a oferta de vir ao Brasil, para o Grêmio. Estou muito feliz - revelou o novo reforço.

Em suas primeiras palavras, o atacante fala sobre o seu objetivo: ganhar títulos. Ele ainda reconhece o momento difícil que a equipe vive na temporada, mas entende que o time vem jogando melhor.

- Sei que cheguei no momento mais importante do ano, da temporada. Sei que no Campeonato (Brasileiro), estamos em uma situação complicada, mas quem tem visto de fora, nas últimas partidas foi melhor. Tem que ganhar confiança e seguir assim, mas é claro que não é uma equipe que está onde está. Não tem desculpa, temos que mostrar que somos melhores. Estou aqui para ajudar a equipe nos campeonatos - completou.

Martin Braithwaite foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira. O dinamarquês ainda não foi regularizado no BID, então ainda não pode estrear com a camisa Tricolor. Apesar disso, já vem treinando com a equipe no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O contrato com o dinamarquês vai até meados de 2026.