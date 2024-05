Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 21:42 • São Paulo (SP) • Atualizada em 13/05/2024 - 22:46

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, discutiu feio com o atacante Luciano, do São Paulo. A briga da dupla, que trabalhou junta no próprio Tricolor entre 2020 e 2021, aconteceu durante o confronto entre os times no Morumbis, nesta segunda-feira (13), pelo Brasileirão. Confira o momento da expulsão do treinador no vídeo acima!

O zagueiro Manoel sentiu uma lesão na reta final do primeiro tempo e jogou a bola para lateral. Luciano tentou cobrá-lo rápido, sem demonstrar atitude de "fair play". Diniz se revoltou, discutiu e recebeu cartão vermelho.

Momento da discussão entre Fernando Diniz e Luciano em São Paulo x Fluminense (Foto: Reprodução / SporTV)

Fernando Diniz foi flagrado reproduzindo fortes palavras direcionadas a Luciano, durante o duelo entre São Paulo e Fluminense. "Você acabou para mim", "Você é muito burro" e mais xingamentos foram proferidos pelo treinador.

Após o ocorrido, o meia-atacante tricolor recebeu cartão amarelo. Diversos jogadores de ambos os times precisaram intervir na discussão.

Além de trabalharem juntos no São Paulo em 2020, Luciano e Diniz foram companheiros no próprio Fluminense, em 2019. O treinador, inclusive, foi um dos principais responsáveis pela chegada do atleta ao Tricolor do Morumbis.