Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 23:29 • São Paulo (SP)

Raphael Veiga deu empurrão em Rodrigo Garro, após o atleta do Corinthians ir tirar satisfação com Estêvão, do Palmeiras. A confusão gerou uma briga entre jogadores dos rivais na partida desta segunda-feira (1), no Allianz Parque, que terminou com vitória alviverde por 2 a 0. Veja no vídeo acima!

Com o tumulto, o estádio do Verdão ficou inflamado, e os torcedores nas arquibancadas passaram a provocar o rival com gritos de "segunda divisão". Veiga acabou expulso.

Veiga discute com Anderson Daronco, que expulsou o jogador no clássico entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Os próximos jogos de Palmeiras e Corinthians

O Palmeiras encara o Grêmio na próxima quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile. No mesmo dia, o Corinthians enfrenta o Vitória, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 1º de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Rafael da Silva Alves

📺 VAR: Rodrigo Guaraizo Ferreira do Amaral

🟡 Amarelos: Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique (Corinthians); Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino (Palmeiras)

🔴 Vermelho: Raphael Veiga (Palmeiras)

⚽ GOLS - Rapahel Veiga e Vitor Reis (Palmeiras)

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Naves e Piquerez; Fabinho (Garcia), Zé Rafael (Jhon Jhon) e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Vanderlan), Flaco López e Estevão (Mayke).

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Bidu); Raniele (Coronado), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Henrique), Wesley (Pedro Raul) e Yuri Alberto.