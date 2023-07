Com a vitória do Flamengo nesta quarta (26) diante do Athletico-PR (5 a 3 no agregado), em Volta Redonda, a equipe carioca enfrenta o Santos na semifinal. O Peixe também se classificou após vencer o Internacional (5 a 0 no agregado), no CT Rei Pelé. Já o Palmeiras, atual campeão da competição, goleou o Botafogo (7 a 3 no agregado) nesta terça (25), em Santo André, e também garantiu sua classificação.