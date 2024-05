Diniz e Luciano discutiram nos acréscimos da primeira etapa (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 12:23 • São Paulo (SP)

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na segunda-feira (13), a atuação do VAR em dois lances da vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 2 a 1, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

CONFUSÃO ENTRE DINIZ E LUCIANO

Nos acréscimos da primeira etapa, Fernando Diniz e Luciano discutiram e arrumaram uma confusão generalizada. O técnico foi expulso e o atacante recebeu cartão amarelo. Aos 49 minutos, o zagueiro Manoel tinha o domínio da bola na intermediária defensiva do Fluminense, mas jogou a bola para a lateral para receber atendimento médico.

Luciano pegou rapidamente outra bola e cobrou o lateral, enquanto o defensor adversário permaneceu caído. Revoltado, Diniz reclamou com o camisa 10, que respondeu o treinador.

Outros jogadores participaram da confusão. Alexsander permaneceu irritado durante toda a briga e precisou ser contido por companheiros. Arboleda, zagueiro da equipe paulista, também precisou ser afastado.

Após checagem, o VAR concordou com Daronco e manteve a decisão de campo. Confira a fala do árbitro: "Na minha opinião, vou dar o cartão amarelo para o Luciano e vou expulsar o Diniz pela conduta inicial. E agora eu escutei ele mandar o jogador tomar no **, ok?

GOL ANULADO

A equipe de arbitragem anulou o gol marcado pelo atacante Luciano na segunda etapa da partida. No lance, Galoppo roubou a bola de Lima na entrada da área do Fluminense e rolou para o camisa 10 marcar o que seria o gol da virada do São Paulo. No entanto, Daronco foi chamado pela equipe do VAR para analisar uma possível falta de Galoppo no jogador adversário.

Após análise, o árbitro optou pela anulação do gol e informou a decisão no sistema de alto falantes do estádio.

- Após revisão, falta no jogador. Decisão final: falta - disse Daronco, depois de revisar o lance.

A ação é uma novidade da CBF para a atual edição do Brasileirão e foi utilizada pela primeira vez em abril, na partida entre Vasco e Grêmio, quando o árbitro do duelo anulou um pênalti para o Cruz-Maltino e deu cartão amarelo para Rossi por simulação na jogada.

