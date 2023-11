Uma das edições mais emocionantes da história da Série B está chegando ao fim. A 38ª rodada é neste sábado (25), às 17h, e ainda tem muita coisa a ser decidida. Até o momento, já está definido o título e acesso para o Vitória, o acesso do Criciúma e os rebaixamentos do Londrina e do ABC - na lanterninha. Saiba o que ainda está em jogo nesta última rodada que promete muita emoção!