Apesar da ausência de títulos da maior competição continental, Botafogo e Athletico-PR conquistaram taças internacionais importantes. O Furacão é bicampeão da Copa Sul-Americana, as duas nos últimos anos. A primeira, em 2018, foi sobre o Junior Barranquilla, e a segunda, em 2021, em cima do Red Bull Bragantino. Já o Glorioso conquistou a Copa Conmebol de 1993, nos pênaltis (3 a 1), contra o Peñarol, do Uruguai.