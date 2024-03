Pelas semifinais do Gaúcho: Grêmio encaminha classificação e Inter deixa para decidir em casa

Grêmio e Inter fazem partidas de volta em casa. Foto: Maxi Franzoi e Donaldo Hadlich (Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 07:30 • Porto Alegre

Após as partidas de ida do Gauchão, Grêmio e Internacional ficam em situações diferentes. Nos duelos entre as equipes de Porto Alegre e Caxias do Sul, o Tricolor levou a melhor sobre o Caxias no sábado, jogando no Estádio Centenário. Já o Internacional, que também subiu a serra, não saiu do zero contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Veja abaixo como foram as partidas:

CAXIAS 1 x 2 GRÊMIO

No sábado, o Tricolor foi até Caxias enfrentar os donos da casa e levaram a vitória para casa. Cristaldo abriu o placar antes da metade do 1º tempo, após cruzamento de Villasanti pela direita, o meia cabeceou em direção ao gol, e após espalmada de Volpi, aproveitou o rebote e marcou. Mesmo com mais chances o Caxias não aproveitou e no 2º tempo viu o Grêmio voltar com maior controle de jogo, o que culminou em um pênalti sofrido por Diego Costa, aos 19 minutos. O mesmo cobrou e converteu, marcando seu 3º gol em 3 jogos com a camisa tricolor. Pouco depois, o Caxias descontou, mas não teve forças para reagir e acabou sendo derrotado em casa.

JUVENTUDE 0 x 0 INTERNACIONAL

Internacional e Juventude fizeram um jogo com boas chances de gol, mas sem sucesso nas tentativas de finalização. O Juventude começou indo para cima, mas sem grandes chances viu o Inter ter o primeiro chute a gol, com destaque para Valencia que teve duas chances na casa dos 20 minutos, mas em ambas parou no goleiro Gabriel. Logo depois, Gilberto poderia ter tido a melhor chance dos donos da casa, mas perdeu o controle da bola. No 2º tempo, o Juventude já assustou nos primeiros segundos em chegada promissora de Jean Carlos, que adiantou demais a bola e perdeu a oportunidade. O Papo continuou intenso, quase marcou após finalização de Jean Carlos, com Mercado salvando na linha. E pouco depois o árbitro chegou a marcar pênalti em Alan Ruschel, mas o VAR interviou e o juiz anulou a marcação. Em seguida, o jogo perdeu intensidade e sem grandes chances acabou tudo no zero.



Para as partidas de volta não temos critérios de desempate, se as equipes empatarem no agregado iremos para os pênaltis. Com isso o Grêmio joga pelo empate na Arena e o Inter precisa vencer para chegar na final.

