Neste domingo (12), o Ceará e o Mirassol irão se enfrentar pela 36° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 15h45 (Brasília), no Castelão, em Fortaleza. O Vozão já não briga mais pelo acesso e também não luta para cair, já o clube paulista quer a vitória para continuar sonhando com a Série A. A partida será transmitida pela Band e pelo Premiere.