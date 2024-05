Jogadores de América-MG e Santos trocam farpas após jogo polêmico

Alê durante confusão enfre jogadores de América-MG e Santos (Foto: Mourão Panda)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 01:16 • Belo Horizonte (MG)

Alê, do América-MG, e Diego Pituca, do Santos, trocaram farpas após o confronto entre as equipes nesta sexta-feira (24). O duelo terminou em vitória do Coelho por 2 a 1 e foi marcado por polêmica no gol de Renato Marques, que abriu o placar para os mineiros.



➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No lance, João Paulo tinha o domínio da bola dentro da própria área, mas perdeu o controle e pediu a paralisação da partida por lesão. No entanto, o atacante do América-MG aproveitou a sobra do goleiro do Santos para fazer o gol. Árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio não parou o jogo e confirmou o gol do Coelho, gerando revolta nos jogadores do Peixe, que queriam fair play na jogada.

Na saída de campo, o volante Alê afirmou que o companheiro agiu corretamente ao marcar o gol, mesmo com João Paulo lesionado. O jogador do América-MG apontou hipocrisia por parte do Santos por reclamar do lance.

- Com todo respeito ao Santos, o América deu um chocolate no Santos hoje. Era jogo para 3 ou 4. Só que amanhã eu vou ligar a TV e vou ver muitos falando apenas do lance. O jogador brasileiro tem que parar de ser hipócrita. Todos os jogadores do Santos me criticaram porque eu achei que o Renato tinha que fazer o gol. É um lance muito rápido, é um jogo importante, o João Paulo teve a chance de jogar a bola para fora e não jogou - afirmou Alê.

- Logo em seguida, em um contra-ataque do Santos, o Patati se machucou e eles não jogaram a bola pra fora. Eu falei para eles: 'Tá vendo? É a mesma coisa. O JP Chermont tentou fazer o gol porque viu que tinha vantagem'. Eles me falaram que fizeram isso por causa do lance do Renato. Mas eu acho que o caráter de um atleta não pode depender do erro do outro. Se eu acho que uma pessoa errou, não é por isso que eu vou errar também. O que define meu caráter é a minha opinião, não o que o outro faz. Então, espero que essa polêmica não exista amanhã e que falem do desempenho do América. Eles (Santos) estão tentando apagar o que o América fez hoje, mas não vão conseguir - completou o volante do Coelho.

Alê e Pituca durante América-MG x Santos (Fotos: Mourão Panda / América-MG)

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua!

Logo após à declaração de Alê, Pituca também concedeu entrevista à beira do campo. O meio-campista do Santos foi informado dos comentários do adversário e foi breve na resposta, afirmando que o jogador do América-MG é "um brincalhão".

- O Alê falou tudo isso? O Alê é um brincalhão da bola! Ele só pode estar brincando! Que isso… Outra coisa, eles vão lá (na Vila Belmiro) também, aí eu quero ver. A gente espera eles lá - comentou Diego Pituca.

O América-MG visita o Paysandu na terça-feira (28), às 21h30, pela oitava rodada da Série B. Por sua vez, o Santos recebe o Botafogo-SP na segunda-feira (27), às 20h, pela mesma competição.