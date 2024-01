⚽ INTERNACIONAL 1 X 0 AVENIDA

O Internacional venceu o Avenida por 1 a 0, neste domingo, no Beira-Rio. A partida foi realizada com os portões fechados, por conta da punição que o Colorado recebeu por conta da invasão de campo que ocorreu na semifinal do ano passado. O gol da partida saiu na metade do segundo tempo, Wanderson aproveitou escorada de Valencia para marcar o único gol da partida.