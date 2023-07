A pesquisa mais famosa, do Datafolha, é realizada desde 1993. Na última edição, em 2019, mostrou o Grêmio com 3,5% da preferência de torcida nacional, em 7º, e o Internacional com 2,8%, em 8º. Nesta, foram entrevistadas 2.878 pessoas em 175 municípios brasileiros. Nas sete pesquisas realizadas pelo instituto, os gremistas sempre apareceram à frente, mas em algumas com empate na margem de erro.