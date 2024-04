Grandes personalidades do futebol têm encontro marcado no Cinefoot

(Foto: Divulgação)







Publicada em 13/04/2024 - 02:09

Único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, o CINEFOOT realiza sua 14ª edição de 25 a 30 deste mês, no Rio de Janeiro, com 51 filmes e entrada franca. E Johan Cruyff, eterno camisa 14 da Holanda, será o homenageado em alusão ao número do evento. Além disso, o festival vai celebrar o cineasta Pedro Asbeg, as pioneiras do futebol feminino no Brasil e o centenário dos Camisas Negras e da Resposta Histórica, que fizeram história no Vasco com sua luta antirracista. A abertura ficará por conta da projeção de “Doval: o gringo mais carioca do futebol” e o encerramento será feito com a exibição de “A turma do Maestro Júnior”.

A programação do CINEFOOT mantém o perfil de pluralidade e diversidade, abrigando os mais variados olhares sobre o futebol presentes em produções vindas de diversos países. Dos 51 títulos que integram a programação, 35 são brasileiros e 16 internacionais – oriundos de Itália, Espanha, Alemanha, Chile, Estados Unidos, Irã e Suíça, além de três coproduções: Argentina/Espanha, Croácia/ Alemanha e Brasil/Egito.

O CINEFOOT entra em campo em quatro espaços de exibição: Estação Net Botafogo, Estação Net Rio, CCJF-Centro Cultural Justiça Federal e Cine Teatro Eduardo Coutinho Biblioteca Parque de Manguinhos. Além das exibições presenciais, o festival disponibiliza uma programação especial no formato virtual, através do canal do YouTube do CINEFOOT.

Programação completa: www.cinefoot.org