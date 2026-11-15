Gigantes europeus parabenizam Flamengo pelo aniversário de 131 anos
PSG, Bayern de Munique e outros clubes homenagearam o Rubro-Negro nas redes sociais neste domingo (15)
O aniversário de 131 anos do Flamengo ultrapassou as fronteiras do Brasil. Neste domingo (15), grandes clubes do futebol europeu utilizaram as redes sociais para parabenizar o Rubro-Negro. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Monaco e Olympique de Marseille estão entre as equipes que homenagearam o clube carioca.
Adversários recentes do Flamengo em competições internacionais, Bayern de Munique e PSG estiveram no caminho do Rubro-Negro em 2025. Os alemães eliminaram a equipe nas oitavas de final do Mundial de Clubes, enquanto os franceses conquistaram o título da Copa Intercontinental nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na decisão.
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O Monaco, atualmente comandado por Filipe Luís, também prestou homenagem ao Rubro-Negro. Mais cedo, o próprio treinador utilizou seu perfil no Instagram para declarar amor ao clube, pelo qual conquistou títulos como jogador e técnico.
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Além dos clubes, os perfis oficiais em português da Ligue 1, o Campeonato Francês, e da Serie A, o Campeonato Italiano, também parabenizaram o Rubro-Negro.
Veja as homenagens ao Flamengo
Paris Saint-Germain
Bayern de Munique
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Monaco
Olympique de Marseille
Ligue 1
Campeonato Italiano
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Rubro-Negro celebra aniversário com homenagem a ídolos
A programação de aniversário do Rubro-Negro também contará com uma homenagem especial na sede social da Gávea. Arrascaeta e Bruno Henrique, maiores vencedores de títulos da história do clube, serão eternizados com bustos neste domingo.
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