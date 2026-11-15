O aniversário de 131 anos do Flamengo ultrapassou as fronteiras do Brasil. Neste domingo (15), grandes clubes do futebol europeu utilizaram as redes sociais para parabenizar o Rubro-Negro. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Monaco e Olympique de Marseille estão entre as equipes que homenagearam o clube carioca.

Adversários recentes do Flamengo em competições internacionais, Bayern de Munique e PSG estiveram no caminho do Rubro-Negro em 2025. Os alemães eliminaram a equipe nas oitavas de final do Mundial de Clubes, enquanto os franceses conquistaram o título da Copa Intercontinental nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na decisão.

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O Monaco, atualmente comandado por Filipe Luís, também prestou homenagem ao Rubro-Negro. Mais cedo, o próprio treinador utilizou seu perfil no Instagram para declarar amor ao clube, pelo qual conquistou títulos como jogador e técnico.

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Além dos clubes, os perfis oficiais em português da Ligue 1, o Campeonato Francês, e da Serie A, o Campeonato Italiano, também parabenizaram o Rubro-Negro.

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Veja as homenagens ao Flamengo

Paris Saint-Germain

Bayern de Munique

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Monaco

Olympique de Marseille

Ligue 1

Campeonato Italiano

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Rubro-Negro celebra aniversário com homenagem a ídolos

A programação de aniversário do Rubro-Negro também contará com uma homenagem especial na sede social da Gávea. Arrascaeta e Bruno Henrique, maiores vencedores de títulos da história do clube, serão eternizados com bustos neste domingo.

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