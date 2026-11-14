Emerson Royal vive uma temporada de afirmação com a camisa do Flamengo. O lateral-direito ganhou espaço, apresentou regularidade e voltou a aparecer no radar da Seleção Brasileira. Na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos desta Data Fifa, o jogador esteve entre os nomes observados pela comissão técnica, embora tenha ficado fora da convocação definitiva.

O bom momento é resultado de uma evolução que passa pela preparação física, pela confiança recebida e pelo desempenho dentro de campo. Em entrevista ao Lance!, Athirson, ex-lateral-esquerdo do Flamengo, avaliou a trajetória de Royal e destacou a mudança de cenário do jogador no clube.

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— Ele faz uma temporada realmente muito forte, manteve a regularidade da competição, do ritmo dele. Então, foi muito seguro nesse aspecto e trouxe de volta essa oportunidade de colocar o nome dele na pré-lista do Ancelotti, isso é importante — analisou Athirson.

Os números ajudam a dimensionar a participação do lateral na temporada. Em 36 partidas pelo Flamengo em 2026, sendo 32 como titular, Royal soma cinco assistências e dez grandes chances criadas. O jogador também registra média de um passe decisivo por partida e 89% de aproveitamento nos passes, demonstrando participação importante na construção ofensiva da equipe.

Números de Emerson Royal em 2026 (Foto: Arte/Lance!)

Confiança e oportunidades impulsionam Emerson Royal

A conquista de espaço no elenco teve papel importante na evolução do lateral. Com Leonardo Jardim, Royal passou a receber mais oportunidades e alternou a titularidade com Varela em diferentes competições. Para Athirson, a confiança do treinador foi determinante para que o jogador apresentasse um rendimento melhor.

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— Aos poucos ele foi ganhando seu espaço, foi ganhando confiança. O treinador chegou já colocando-o para jogar mais, dando oportunidade, alternando competições com o Varela. Começando de titular, que isso modifica muito. O jogador também, tendo essa confiança do treinador, modifica a sua autoestima. Ele, bem fisicamente, emocionalmente bem. Ele começou a render bem, o torcedor começou a abraçar mais ele — explicou.

Emerson Royal em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A preparação também foi um fator destacado pelo ex-jogador. Royal abriu mão de parte das férias para realizar um trabalho físico antes do início da temporada e chegou em melhores condições para defender o Rubro-Negro.

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— O Royal chegou no Flamengo naquele momento de adaptação, voltar da Europa, voltar a atuar. Ele, na pré-temporada, se cuidou muito, abriu mão de um certo período das férias dele para fazer uma pré-temporada. Se cuidou bastante, se preparou muito bem, fisicamente ele voltou diferente (...). É um jogador que realmente conseguiu ter essa mudança de chave no Flamengo — afirmou.

Números reforçam importância de Emerson Royal

Além da participação ofensiva, Emerson Royal também apresenta números relevantes na parte defensiva. O lateral tem média de 3,2 bolas recuperadas e 1,7 desarmes por partida, indicadores que reforçam sua contribuição na recomposição e na proteção do setor.

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A versatilidade também aparece como uma alternativa para a comissão técnica. Embora atue prioritariamente pelo lado direito, Royal foi improvisado pontualmente na lateral esquerda em alguns momentos da temporada, principalmente quando Alex Sandro não ficou à disposição por lesão.

Na avaliação de Athirson, o jogador reúne características importantes para o funcionamento da equipe, especialmente pela velocidade e pela capacidade de chegar ao ataque sem deixar de contribuir defensivamente.

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— É um jogador que tem uma característica ofensiva, muito aguda, mas, na parte defensiva, ajuda muito na recomposição, no fechamento de linhas. (...). As características principais são esse volume, essa arrancada pela direita, com velocidade, chegada ali de fundo, serviço aos companheiros no último terço, que nesse ano foi muito importante nesse aspecto — destacou.

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Pré-lista de Ancelotti reconhece bom momento

A presença na pré-lista de Carlo Ancelotti representa mais um reconhecimento à temporada de Royal. Mesmo sem garantir uma vaga entre os convocados para os amistosos desta Data Fifa, o lateral voltou a aparecer entre os jogadores observados pela Seleção Brasileira.

Para Athirson, a sequência de boas atuações abre naturalmente novas possibilidades para o jogador no cenário nacional.

— Em relação à parte da Seleção, é lógico, quando você vai tendo essa sequência, vai bem, oportunidades vão surgindo. É importante que ele hoje já é um jogador importante para o Flamengo — avaliou.

Royal com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)