A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro segue acirrada após a 34ª rodada. O Corinthians permanece na zona de rebaixamento e corre o risco de disputar a Série B em 2027. De acordo com levantamento atualizado do site InfoBola, o Timão tem 50% de chances de queda, mesmo percentual registrado anteriormente. Com 37 pontos, a equipe paulista ocupa a 17ª colocação, a primeira dentro do Z-4.

O cenário é de equilíbrio na parte inferior da classificação. O Corinthians está apenas um ponto atrás de Internacional e Vitória, ambos com 38 pontos. O Colorado apresenta 36% de probabilidade de rebaixamento, enquanto o clube baiano aparece com 35%. A diferença entre as equipes mostra como cada resultado pode modificar a situação na reta final da competição.

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O Grêmio aparece em situação ainda mais delicada. Com 37 pontos, o Tricolor gaúcho ocupa a 18ª posição e apresenta 53% de chances de queda, o maior percentual entre os clubes que ainda disputam diretamente a permanência na elite. Na atualização anterior, o risco gremista era de 54%, uma redução de um ponto percentual.

Na parte inferior da tabela, a Chapecoense chegou a 100% de probabilidade de rebaixamento. A equipe catarinense ocupa a lanterna, com apenas 21 pontos em 34 partidas. O Remo, penúltimo colocado, soma 29 pontos e apresenta 99% de risco de disputar a segunda divisão na próxima temporada.

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Risco de Rebaixamento no Brasileirão (Foto: Editoria de Arte Lance!)

Internacional e Vitória seguem ameaçados

Fora da zona de rebaixamento, Internacional e Vitória ainda precisam de pontos para garantir a permanência na Série A. O Colorado ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos, enquanto o clube baiano aparece em 15º, também com 38.

Os dois apresentam probabilidades próximas de queda, de acordo com o InfoBola. A situação do Internacional melhorou ligeiramente em relação ao levantamento anterior, quando tinha 37% de risco. Agora, o percentual é de 36%. Já o Vitória passou de 37% para 35%.

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O Mirassol, com 41 pontos em 35 partidas, ocupa a 14ª posição e tem 21% de chances de rebaixamento. O clube paulista viu seu risco aumentar em sete pontos percentuais em relação à atualização anterior, quando apresentava 14%.

Na sequência, o Coritiba soma 42 pontos, na 13ª colocação, e apresenta 4% de probabilidade de queda. O Botafogo, também com 42 pontos, aparece em 12º, mas tem risco menor: apenas 2%.

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Os dois clubes vivem uma situação mais confortável na classificação, embora ainda apareçam nos cálculos de probabilidade de rebaixamento.

Corinthians e Grêmio entram na reta final pressionados

Com quatro partidas restantes para a maioria dos clubes, a disputa pela permanência na Série A promete mudanças nas próximas rodadas. Corinthians e Grêmio, ambos com 37 pontos, precisam reagir para deixar a zona de rebaixamento.

O levantamento também evidencia a diferença entre as situações dos clubes. Enquanto Chapecoense e Remo aparecem com probabilidades de 100% e 99%, respectivamente, Corinthians, Grêmio, Internacional e Vitória estão separados por apenas um ponto na classificação.

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Para o Corinthians, a missão é transformar a necessidade de reação em resultados. O Timão ainda depende de uma sequência positiva para escapar do Z-4 e evitar que o risco de rebaixamento, atualmente em 50%, se transforme em uma ameaça ainda maior nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

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