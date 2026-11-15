Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Aos 131 anos, Flamengo vive a história que um dia contará

Homenagem a Arrascaeta e Bruno Henrique, ainda em atividade, simboliza uma geração que transformou a relação do Rubro-Negro com as conquistas

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Zico, Arrascaeta e Bruno Henrique, lendas do Flamengo
Zico, Arrascaeta e Bruno Henrique, lendas do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Durante décadas, o torcedor do Flamengo cresceu ouvindo histórias sobre Zico, Júnior, Adílio e tantos outros personagens que fizeram do clube uma potência do futebol brasileiro. As imagens de Tóquio, em 1981, atravessaram gerações e alimentaram o imaginário de quem sequer havia nascido. Aos 131 anos, completados neste domingo (15), o Rubro-Negro vive uma época que também será contada de pais para filhos.

Nesta tarde, na sede da Gávea, Arrascaeta e Bruno Henrique ganharão bustos ao lado de alguns dos maiores ídolos da história do Flamengo. A diferença é que, na manhã seguinte à homenagem, os dois ainda terão compromissos como jogadores do clube.

continua após a publicidade

➡️Tetracampeão, Flamengo não disputará a Copinha em 2027

A dupla chegou em janeiro de 2019, com a responsabilidade de ajudar a recolocar o Flamengo no caminho das grandes conquistas. Quase oito temporadas depois, acumula 18 títulos por jogador, lidera o ranking dos maiores campeões da história rubro-negra e ainda pode ampliar a vantagem neste ano.

Bruno Henrique Arrascaeta Flamengo
Bruno Henrique e Arrascaeta comemoram gol pelo Flamengo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Uma geração que mudou a régua do Flamengo

Entre a Libertadores de 1981 e a de 2019, passaram-se 38 anos. Desde aquela tarde em Lima, quando Gabigol marcou duas vezes nos minutos finais contra o River Plate, o Flamengo conquistou outras duas taças continentais, em 2022 e 2025.

continua após a publicidade

➡️Plata e Valencia, do Flamengo, têm pouco espaço em vitória do Equador na Data Fifa

No mesmo período, foram três Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e outras dez conquistas. A geração que chegou ao clube em 2019 transformou a presença nas grandes decisões em rotina e, consequentemente, mudou a régua de exigência do torcedor.

Há menos de duas décadas, o título brasileiro de 2009 encerrou um jejum de 17 anos e eternizou nomes como Adriano e Petkovic. Hoje, a possibilidade de terminar uma temporada apenas com o Campeonato Carioca é tratada como frustração.

continua após a publicidade

➡️Plata e Valencia, do Flamengo, têm pouco espaço em vitória do Equador na Data Fifa

Apesar das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores em 2026, o Flamengo chega ao aniversário com 76 pontos e a terceira melhor campanha após 34 rodadas do Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes. Ainda assim, existe a sensação de que o time poderia ter entregado mais.

Petkovic comemora gol pelo Flamengo em 2009
Petkovic comemora gol pelo Flamengo em 2009 (Foto: Lancepress!)

Quando o passado encontra o presente

Há um detalhe simbólico na homenagem a Arrascaeta e Bruno Henrique. Uma faixa de campeão carioca que pertenceu a Adílio foi doada ao leilão beneficente promovido pelo Flamengo para contribuir com a confecção dos bustos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Fundado em 1895 para disputar competições de remo, o Flamengo chega aos 131 anos com muito a celebrar e ainda mais a disputar. Na quarta-feira (18), diante do Athletico-PR, Arrascaeta e Bruno Henrique voltarão ao gramado do Maracanã em busca de mais uma vitória rumo ao bicampeonato brasileiro.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Henrique ergue as mãos aos céus após marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians

Flamengo

Busto na Gávea coroa trajetória de Bruno Henrique como ídolo do Flamengo

Há 46 minutos
Arrascaeta, do Flamengo, foi destaque na vitória do Uruguai

Flamengo

Dois titulares e um destaque: veja como foram os convocados do Flamengo na Data Fifa

Há 1 hora
Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo

Da camisa 14 à eternidade: Arrascaeta tem trajetória coroada no aniversário do Flamengo

Há 2 horas
Arrascaeta e Varela comemoram gol pelo Flamengo

Flamengo

Uruguai oficializa liberação de Arrascaeta e Varela, que retornam ao Flamengo

Há 10 horas
João Victor e Nannetti ganham chance na Seleção sub-20

Flamengo

Dupla do Flamengo vive contraste entre vitória na Seleção e eliminação no Carioca Sub-20

Há 11 horas
Time do Flamengo perfilado &#8211; Copinha

Flamengo

Tetracampeão, Flamengo não disputará a Copinha em 2027

Há 13 horas