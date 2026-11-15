Aos 131 anos, Flamengo vive a história que um dia contará

Durante décadas, o torcedor do Flamengo cresceu ouvindo histórias sobre Zico, Júnior, Adílio e tantos outros personagens que fizeram do clube uma potência do futebol brasileiro. As imagens de Tóquio, em 1981, atravessaram gerações e alimentaram o imaginário de quem sequer havia nascido. Aos 131 anos, completados neste domingo (15), o Rubro-Negro vive uma época que também será contada de pais para filhos.

Nesta tarde, na sede da Gávea, Arrascaeta e Bruno Henrique ganharão bustos ao lado de alguns dos maiores ídolos da história do Flamengo. A diferença é que, na manhã seguinte à homenagem, os dois ainda terão compromissos como jogadores do clube.

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A dupla chegou em janeiro de 2019, com a responsabilidade de ajudar a recolocar o Flamengo no caminho das grandes conquistas. Quase oito temporadas depois, acumula 18 títulos por jogador, lidera o ranking dos maiores campeões da história rubro-negra e ainda pode ampliar a vantagem neste ano.

Bruno Henrique e Arrascaeta comemoram gol pelo Flamengo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Uma geração que mudou a régua do Flamengo

Entre a Libertadores de 1981 e a de 2019, passaram-se 38 anos. Desde aquela tarde em Lima, quando Gabigol marcou duas vezes nos minutos finais contra o River Plate, o Flamengo conquistou outras duas taças continentais, em 2022 e 2025.

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No mesmo período, foram três Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e outras dez conquistas. A geração que chegou ao clube em 2019 transformou a presença nas grandes decisões em rotina e, consequentemente, mudou a régua de exigência do torcedor.

Há menos de duas décadas, o título brasileiro de 2009 encerrou um jejum de 17 anos e eternizou nomes como Adriano e Petkovic. Hoje, a possibilidade de terminar uma temporada apenas com o Campeonato Carioca é tratada como frustração.

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Apesar das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores em 2026, o Flamengo chega ao aniversário com 76 pontos e a terceira melhor campanha após 34 rodadas do Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes. Ainda assim, existe a sensação de que o time poderia ter entregado mais.

Petkovic comemora gol pelo Flamengo em 2009 (Foto: Lancepress!)

Quando o passado encontra o presente

Há um detalhe simbólico na homenagem a Arrascaeta e Bruno Henrique. Uma faixa de campeão carioca que pertenceu a Adílio foi doada ao leilão beneficente promovido pelo Flamengo para contribuir com a confecção dos bustos.

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Fundado em 1895 para disputar competições de remo, o Flamengo chega aos 131 anos com muito a celebrar e ainda mais a disputar. Na quarta-feira (18), diante do Athletico-PR, Arrascaeta e Bruno Henrique voltarão ao gramado do Maracanã em busca de mais uma vitória rumo ao bicampeonato brasileiro.