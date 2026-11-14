Tetracampeão, Flamengo não disputará a Copinha em 2027

O Flamengo não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. Pelo segundo ano consecutivo, o Rubro-Negro abrirá mão da principal competição de base do país para priorizar a utilização dos jovens do sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Prevista para acontecer entre os dias 2 e 25 de janeiro, a Copinha coincide com o início do Estadual. Com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro marcada para 27 de janeiro, a estratégia permitirá ao Flamengo proporcionar um período maior de preparação ao elenco profissional.

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A decisão também passa pelo processo de reformulação das categorias de base promovido pela gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Em 2025, o clube encerrou as atividades da equipe sub-20 B, que costumava disputar a competição paulista.

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Sob a direção de Alfredo Almeida, o Flamengo entende que a experiência dos jovens em uma competição profissional contribui para o desenvolvimento dos atletas e facilita a transição para o elenco principal.

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Flamengo é tetracampeão da Copinha

Com quatro títulos, conquistados em 1990, 2011, 2016 e 2018, o Flamengo está entre os maiores campeões da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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A última participação rubro-negra aconteceu em 2025, quando a equipe foi eliminada pelo Red Bull Bragantino na segunda fase, após derrota por 3 a 1. Na ocasião, parte dos principais jogadores da categoria já estava à disposição do time profissional para a disputa do Carioca.

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Neste sábado (14), o Flamengo encerrou a temporada do sub-20 com a eliminação para o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. A equipe terminou o ano com 29 vitórias, 15 empates e 12 derrotas em 56 partidas oficiais.

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