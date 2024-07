Flamengo pode comprar clube da Europa; entenda o caso

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, está à frente de todo o processo de compra (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A gestão de Rodolfo Landim, que está à frente do Flamengo desde 2019, sempre teve como um dos seus objetivos, a internacionalização da marca. O clube voltou a debater esse assunto. Recentemente, o Rubro-Negro estreitou as relações com o Leixões, de Portugal. No entanto, o modelo ainda não foi definido, e não necessariamente, será de compra em um primeiro momento.

Após um estudo realizado pelo Flamengo - onde mostrou que os jogadores que atuam na Europa são 20% mais caros do que aqueles na América do Sul - o clube traçou um objetivo de entrar de vez no mercado europeu. A intenção é gerar mais visibilidade, ter receita (em Euro) e criar uma vitrine na Europa para alguns de seus atletas, principalmente os jovens em transição da base para o profissional.

O Flamengo debate uma possibilidade de começar uma parceria, para, futuramente, efetuar a compra do clube. O modelo visa um baixo custo no processo para que a marca do clube carioca seja utilizada, assim como na época do Tondela, em 2021.

Mesmo sem ter um nome certo para reviver este projeto, o Flamengo intensificou os contatos com o Leixões, clube da segunda divisão portuguesa, que desponta como um forte candidato.

A alta cúpula de futebol do Flamengo, incluindo o presidente Rodolfo Landim, participou de algumas reuniões com o presidente da SAD do Leixões, André Castro. O mandatário português ficou no Rio de Janeiro durante algumas semanas e foi acompanhar a vitória do Mengão sobre o Cruzeiro, no Maracanã.

Internamente, Portugal é visto como o local ideal pela grande quantidade de brasileiros no país e, consequentemente, de torcedores do Flamengo. O clube é sediado na cidade de Matosinhos, ao norte de Portugal. O local fica perto das principais cidades do país (30 minutos de Porto, 50 minutos de Braga e 3 horas da capital Lisboa).