O diretor-executivo e gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar, comentou os atrasos salariais enfrentados pelo clube e reconheceu o desconforto provocado pela situação. Durante o sorteio do Campeonato Paulista de 2027, realizado nesta terça-feira (10), o dirigente destacou o comprometimento dos jogadores, mesmo diante das pendências financeiras, e afirmou que mantém conversas diárias com a diretoria para buscar uma solução.

— Temos pendências e isso é público. É uma situação incômoda, não é tranquila, tanto de falar quanto dos atletas passarem por isso. Nesse momento difícil, quero ressaltar o comprometimento dos atletas que ali estão, de não reclamarem, não estarem de bico, seguirem trabalhando porque sabem que a situação do clube é mais importante que o salário. Paralelamente a isso, tenho diariamente falado com o presidente e a diretoria para sanar o mais rápido possível — disse Julio Cesar.

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Questionado sobre a previsão para regularizar os pagamentos, Julio Cesar evitou estabelecer uma data. O Corinthians registra atrasos no pagamento dos salários dos jogadores das equipes masculina e feminina, integrantes da comissão técnica e funcionários do clube.

— Prazo é difícil de dar, porque, a partir do momento que você dá prazo, você se compromete. Assim que o presidente tiver os valores disponíveis, as pendências serão quitadas — seguiu.

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Clarence Seedorf e Memphis Depay durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Transfer ban no Corinthians