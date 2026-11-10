A contratação mais cara da história do Flamengo pode representar também um dos principais desafios financeiros do clube para 2027. Com R$ 199 milhões ainda a pagar por Lucas Paquetá, o Rubro-Negro terá de administrar compromissos elevados em um cenário de incerteza sobre a continuidade dos contratos com casas de apostas no Brasil. No caso do Rubro-Negro, o acordo com a Betano, patrocinadora master, prevê R$ 268,5 milhões por temporada.

O problema ganhou dimensão após a decisão que colocou em discussão a continuidade desses contratos. Em janeiro de 2027, o Flamengo tem uma parcela de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões) a pagar ao West Ham, referente à contratação do meia. O valor faz parte de um saldo dividido em parcelas ao longo de 24 meses.

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A preocupação foi exposta pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que reconheceu a dificuldade de manter o planejamento financeiro diante da possibilidade de perda das receitas previstas com os patrocínios de apostas.

— Como vou pagar o Paquetá em janeiro? Eu assumi um compromisso importante. O Flamengo não faz nada incorreto. O Flamengo não precisa de ajuda do governo para pagar dívidas do passado. Agora essa medida compromete as receitas do futuro. Afeta a folha do futebol, as contratações que fizemos, os pagamentos que temos que fazer com o tempo — afirmou, em setembro, à FlamengoTV.

Lucas Paquetá ao lado de Bap e José Boto (Foto: Pedro Werneck/Lance!)

O dirigente também foi direto ao falar sobre as consequências para o planejamento do clube: "Não temos condições hoje de honrar os compromissos que nós assumimos", disse, ao mencionar os contratos firmados com base no cenário regulatório anterior.

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Números de Paquetá em 2026

O investimento do Flamengo também passa pelo desempenho recente de Lucas Paquetá. Em 2026, o meia disputou 43 partidas, sendo 27 como titular, e marcou 13 gols, além de distribuir uma assistência. Os números representam uma participação direta em gol a cada 183 minutos.

Paquetá celebra gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)<br>

Incerteza sobre a Betano aumenta preocupação

O contrato com a Betano representa uma receita de R$ 268,5 milhões por temporada para o clube. A eventual interrupção dos pagamentos ou o rompimento do acordo obrigariam o clube a buscar um novo patrocinador para tentar compensar a perda.

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A substituição, porém, não deve ser tratada como uma operação simples. Com grande parte dos clubes também podendo perder contratos com empresas de apostas, a disputa por novos patrocinadores acontecerá em um mercado com menos recursos disponíveis. Isso pode reduzir o poder de negociação das equipes e dificultar a manutenção dos valores praticados atualmente.

O cenário jurídico também permanece indefinido. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias que discutem a constitucionalidade da Medida Provisória 1.394/2026. A decisão vale até o julgamento definitivo da questão pelo Supremo, ainda sem data marcada para análise pelo plenário.

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Portanto, o Flamengo ainda não tem uma definição sobre o futuro dos contratos. A incerteza, entretanto, já representa um problema para o planejamento de 2027, principalmente porque parte dos compromissos financeiros assumidos pelo clube depende de receitas futuras.

Paquetá não é o único compromisso milionário

Embora concentre a maior parte da atenção, Paquetá não é o único reforço recente que representa um compromisso financeiro elevado. O Flamengo ainda tem valores importantes a pagar por outras contratações, como, por exemplo, Samuel Lino e Joaquín Freitas.

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Jogador Total a pagar Lucas Paquetá R$ 199 milhões Samuel Lino R$ 85,9 milhões Joaquín Freitas R$ 52,8 milhões Total R$ 337,7 milhões

Os números mostram que apenas esses três negócios representam R$ 337,7 milhões em compromissos futuros. A situação ganha ainda mais relevância quando observada em conjunto com o volume de investimentos realizado pelo clube em 2026.

De acordo com o balancete do Flamengo, os desembolsos relacionados à contratação de jogadores chegaram a R$ 547,5 milhões ao longo dos primeiros nove meses do ano. O levantamento não representa necessariamente a totalidade dos pagamentos realizados no período, mas dimensiona o volume de recursos direcionado ao mercado.

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Quanto o Flamengo ainda tem que pagar por reforços

Valores que o Flamengo ainda tem que pagar pelas contratações (Foto: Reprodução)

Caixa do Flamengo

O caixa também exige atenção. Até o fim de setembro, o Flamengo registrava R$ 50,8 milhões em recursos próprios, além de R$ 33,3 milhões administrados pela Fla-Flu Serviços. Considerando exclusivamente o caixa do clube, houve uma redução de R$ 93,2 milhões em relação ao encerramento de 2025.

Ao mesmo tempo, a receita bruta acumulada até setembro alcançou R$ 1,34 bilhão. O resultado coloca o Flamengo no caminho para atingir a meta de R$ 1,7 bilhão estabelecida para a temporada. A diferença entre arrecadação e disponibilidade financeira, porém, precisa ser considerada: faturar mais não significa necessariamente ter dinheiro livre para quitar compromissos com transferências.

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Vendas já realizadas também podem reforçar o caixa

Além das receitas comerciais, o Flamengo tem valores expressivos a receber por negociações de jogadores já concretizadas. Um levantamento aponta que o clube ainda aguarda R$ 158,4 milhões referentes a cinco transferências: Wesley para a Roma; Ryan Roberto para o Shakhtar Donetsk; Wallace Yan para o RB Bragantino; Alcaraz para o Everton; e Matheus Gonçalves para o Al-Ahli.

O maior valor está relacionado à venda de Wesley, que representa R$ 43,6 milhões a receber. Ryan Roberto aparece na sequência, com R$ 41,8 milhões.

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Valores que o Flamengo ainda tem para receber por vendas (Foto: Reprodução)

Esses recursos representam receitas de negociações já realizadas e podem ajudar a reforçar o fluxo de caixa do clube. É importante, porém, considerar o calendário de recebimentos: os R$ 158,4 milhões não significam necessariamente dinheiro disponível de imediato ou integralmente em 2027.

De onde pode sair o dinheiro?

Uma possibilidade de arrecadação está no próprio elenco profissional. Embora não seja o cenário desejado pela diretoria, o Flamengo conta com jogadores valorizados no mercado e pode receber propostas capazes de mudar o planejamento financeiro. Samuel Lino, em ascensão e com boas atuações, e Carrascal, que também vive um momento positivo, são exemplos de atletas que podem despertar o interesse de clubes do exterior.

O clube não precisa necessariamente colocar esses jogadores à venda para que uma negociação aconteça. Uma proposta considerada irrecusável pode levar a diretoria a avaliar a saída de uma peça importante, mesmo que não exista intenção inicial de negociá-la. O dinheiro de uma transferência desse porte poderia ajudar a custear compromissos assumidos no mercado, como as parcelas da contratação de Paquetá. A contrapartida seria o desafio de repor a qualidade técnica perdida.

Alternativas

Apesar das incertezas, o Flamengo trabalha com alternativas para ampliar suas fontes de arrecadação a partir de 2027. O relatório financeiro do terceiro trimestre de 2026 aponta expectativa de crescimento das receitas provenientes de mecanismos de solidariedade e participações em futuras revendas de jogadores.

A estratégia passa pelo investimento na formação de atletas e pela aquisição de jovens talentos com potencial de valorização. Nas negociações de Wallace Yan e Lorran, por exemplo, o clube preservou percentuais para receber valores em possíveis transferências futuras.

Wallace Yan com a camisa do RB Bragantino (Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

Esse modelo permite que o Flamengo obtenha novas receitas sem necessariamente precisar negociar jogadores importantes do elenco profissional. Ainda assim, os valores dependem de futuras movimentações no mercado e não representam dinheiro garantido para os próximos vencimentos.

Outra possibilidade está na continuidade do crescimento comercial e das receitas relacionadas à torcida. Nos nove primeiros meses de 2026, o clube registrou alta de 42,9% em patrocínios e publicidade, 20,6% em bilheteria, 28,4% no sócio-torcedor e 37,3% nas receitas do estádio.

A receita recorrente bruta chegou a R$ 1,17 bilhão no período, crescimento de 11,3% em comparação com os mesmos meses de 2025. Os indicadores mostram que o clube possui outras frentes de arrecadação em expansão, mas ainda não há uma projeção fechada que indique quanto essas fontes poderão representar em 2027.

A busca por um novo patrocinador master também aparece como um caminho natural caso o contrato com a Betano não seja mantido. O desafio será encontrar uma empresa disposta a investir em valores próximos aos atuais, justamente em um momento no qual o mercado de patrocínios esportivos pode passar por uma redução de recursos.

O desafio de sustentar o investimento

O Flamengo chegou a um patamar de arrecadação que permite realizar contratações como a de Lucas Paquetá. O desafio agora é sustentar esse nível de investimento diante dos compromissos assumidos para os próximos anos e da incerteza sobre as receitas provenientes das casas de apostas.

O clube tem alternativas: R$ 158,4 milhões a receber por negociações já realizadas, crescimento das receitas comerciais, valorização de atletas da base e até eventuais vendas de jogadores importantes do elenco profissional. Nenhuma dessas fontes, isoladamente, garante a cobertura de todos os compromissos, mas a combinação entre elas pode ajudar a manter o planejamento financeiro.

A pergunta feita por Bap sobre como pagar Paquetá em janeiro de 2027 expõe a preocupação da diretoria. A resposta dependerá da capacidade do Flamengo de transformar seu potencial de arrecadação em dinheiro disponível para cumprir os compromissos assumidos.

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