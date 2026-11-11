Vasco deve buscar 'sombra' para Léo Jardim no mercado

O Vasco deve buscar um goleiro no mercado de transferências para disputar posição com Léo Jardim na próxima temporada. Segundo a apuração do Lance!, a avaliação interna é de que o setor precisa de mais uma opção, principalmente diante dos altos e baixos apresentados pelo atual titular ao longo de 2026.

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Apesar de seguir como uma das referências do elenco e ter acumulado atuações importantes com a camisa cruz-maltina, Léo Jardim também passou por momentos de instabilidade durante a temporada. Algumas falhas em partidas decisivas, como na eliminação para o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, reacenderam o debate sobre o desempenho do goleiro.

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Léo Jardim gesticula na queda do Vasco para o Boca Juniors (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Na sequência, na segunda partida contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil, o camisa 1 teve participação importante, com intervenções importantes durante a partida e na disputa de pênaltis. Ainda assim, o planejamento do Vasco para 2027 prevê a chegada de um concorrente para aumentar a disputa pela posição.

Situação dos goleiros do Vasco

Atualmente, o Vasco conta com quatro goleiros no elenco profissional: Léo Jardim, Phillipe Gabriel , Daniel Fuzato e Pablo. Os dois últimos têm contrato até o fim deste ano e não renovarão seus vínculos com o clube.

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Já Phillipe Gabriel é tratado como uma promessa para o futuro. O jovem, que chegou a ser chamado para completar os treinamentos da Seleção Brasileira principal, ainda não é considerado um goleiro pronto para assumir a responsabilidade de disputar a titularidade no profissional.

Phillipe Gabriel em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução)

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Dessa forma, a diretoria entende que precisa buscar uma peça no mercado para compor o setor. A ideia é encontrar um jogador que possa aumentar a concorrência com Léo Jardim, sem necessariamente promover uma mudança imediata na hierarquia da posição.

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O planejamento faz parte da montagem do elenco para 2027, temporada em que o Vasco pretende elevar o nível de competitividade do grupo e ter opções mais qualificadas em todos os setores, principalmente com a entrada oficial da Almirante Participações S.A como investidora da SAF do clube.

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