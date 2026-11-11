Jornalistas disparam sobre São Paulo e Santos no Paulistão: 'Roubada'

São Paulo e Santos conheceram na última terça-feira (10) os seus adversários para o Paulistão de 2027, sem ao menos ter terminado a temporada de 2026. Com isso, os especialistas em futebol, Walter Casagrande e Danilo Lavieri, debateram sobre a sequência dos clubes paulistas.

Durante o programa UOL News Esporte, os comentaristas chegaram a um acordo de que o Tricolor do Morumbi e o Alvinegro Praiano terão sequências mais complicadas em relação aos seus outros rivais, Corinthians e Palmeiras.

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Santos e São Paulo com jogos mais complicados

Depois que a FPF definiu os confrontos da próxima edição, os comentaristas colocaram lado a lado o caminho dos quatro grandes. Eles lembraram que a primeira fase pode ser decidida por detalhes: onde os jogos serão disputados, sobretudo no interior, e a presença de times em franca evolução.

Casagrande não escondeu a preocupação com os dois clubes. Ressalvou, porém, que nenhum grande está livre de tropeçar, e que o desenrolar do campeonato vai dizer quem realmente sofre.

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— Eu acho que Santos e São Paulo têm uma lista de adversários mais complicada, mas pode um grande bobear; se um grande bobear, pode cair sim. Vai depender de onde serão os jogos e também do desenrolar. Porque depois a gente vai saber quem vai estar quase caindo ou não. Mas, antes de começar, eu vejo São Paulo e Santos na roubada - explicou Walter Casagrande.

Entre os obstáculos, o comentarista destacou o Novorizontino. Para ele, o Tigre tende a entrar em campo "entusiasmado": é o vice-campeão paulista e agora vai disputar a Série A. Casagrande também apontou o Mirassol como outro adversário de respeito.

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Danilo Lavieri viu o cenário de maneira mais equilibrada, com os caminhos dos grandes "parecidos" no geral. Mesmo assim, concluiu que o São Paulo foi o mais prejudicado pelo acaso, por reunir rivais que costumam dar trabalho.

— Olhando essa tela, eu estou achando que o São Paulo deu mais azar. Deu mais azar porque pega Novorizontino, pega Mirassol e, querendo ou não, acho que São Bernardo vai ser o time que vai dar mais trabalho aí - afirmou Danilo Lavieri.

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Comentaristas debatem futuro de São Paulo e Santos no Paulistão (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

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