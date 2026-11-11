Jornalistas disparam sobre São Paulo e Santos no Paulistão: 'Roubada'
Rivais terão sequências difíceis, de acordo com comentaristas
São Paulo e Santos conheceram na última terça-feira (10) os seus adversários para o Paulistão de 2027, sem ao menos ter terminado a temporada de 2026. Com isso, os especialistas em futebol, Walter Casagrande e Danilo Lavieri, debateram sobre a sequência dos clubes paulistas.
Durante o programa UOL News Esporte, os comentaristas chegaram a um acordo de que o Tricolor do Morumbi e o Alvinegro Praiano terão sequências mais complicadas em relação aos seus outros rivais, Corinthians e Palmeiras.
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Santos e São Paulo com jogos mais complicados
Depois que a FPF definiu os confrontos da próxima edição, os comentaristas colocaram lado a lado o caminho dos quatro grandes. Eles lembraram que a primeira fase pode ser decidida por detalhes: onde os jogos serão disputados, sobretudo no interior, e a presença de times em franca evolução.
Casagrande não escondeu a preocupação com os dois clubes. Ressalvou, porém, que nenhum grande está livre de tropeçar, e que o desenrolar do campeonato vai dizer quem realmente sofre.
— Eu acho que Santos e São Paulo têm uma lista de adversários mais complicada, mas pode um grande bobear; se um grande bobear, pode cair sim. Vai depender de onde serão os jogos e também do desenrolar. Porque depois a gente vai saber quem vai estar quase caindo ou não. Mas, antes de começar, eu vejo São Paulo e Santos na roubada - explicou Walter Casagrande.
Entre os obstáculos, o comentarista destacou o Novorizontino. Para ele, o Tigre tende a entrar em campo "entusiasmado": é o vice-campeão paulista e agora vai disputar a Série A. Casagrande também apontou o Mirassol como outro adversário de respeito.
Danilo Lavieri viu o cenário de maneira mais equilibrada, com os caminhos dos grandes "parecidos" no geral. Mesmo assim, concluiu que o São Paulo foi o mais prejudicado pelo acaso, por reunir rivais que costumam dar trabalho.
— Olhando essa tela, eu estou achando que o São Paulo deu mais azar. Deu mais azar porque pega Novorizontino, pega Mirassol e, querendo ou não, acho que São Bernardo vai ser o time que vai dar mais trabalho aí - afirmou Danilo Lavieri.
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Tabela de jogos do Paulistão 2027
- Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária.
- Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano.
- São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino.
- Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Bragantino e Portuguesa.
- Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP.
- Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano.
- Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano.
- Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera.
- Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste.
- Guarani: Santos, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera.
- Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera.
- Noroeste: Corinthians, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária.
- Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani.
- São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste.
- Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste.
- Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.