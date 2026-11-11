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Jornalistas disparam sobre São Paulo e Santos no Paulistão: 'Roubada'

Rivais terão sequências difíceis, de acordo com comentaristas

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
11/11/2026 12:01
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Adversários de São Paulo e Santos no Paulistão de 2027 já estão definidos (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)
Adversários de São Paulo e Santos no Paulistão de 2027 já estão definidos (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

São Paulo e Santos conheceram na última terça-feira (10) os seus adversários para o Paulistão de 2027, sem ao menos ter terminado a temporada de 2026. Com isso, os especialistas em futebol, Walter Casagrande e Danilo Lavieri, debateram sobre a sequência dos clubes paulistas.

Durante o programa UOL News Esporte, os comentaristas chegaram a um acordo de que o Tricolor do Morumbi e o Alvinegro Praiano terão sequências mais complicadas em relação aos seus outros rivais, Corinthians e Palmeiras.

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Santos e São Paulo com jogos mais complicados

Depois que a FPF definiu os confrontos da próxima edição, os comentaristas colocaram lado a lado o caminho dos quatro grandes. Eles lembraram que a primeira fase pode ser decidida por detalhes: onde os jogos serão disputados, sobretudo no interior, e a presença de times em franca evolução.

Casagrande não escondeu a preocupação com os dois clubes. Ressalvou, porém, que nenhum grande está livre de tropeçar, e que o desenrolar do campeonato vai dizer quem realmente sofre.

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— Eu acho que Santos e São Paulo têm uma lista de adversários mais complicada, mas pode um grande bobear; se um grande bobear, pode cair sim. Vai depender de onde serão os jogos e também do desenrolar. Porque depois a gente vai saber quem vai estar quase caindo ou não. Mas, antes de começar, eu vejo São Paulo e Santos na roubada - explicou Walter Casagrande.

Entre os obstáculos, o comentarista destacou o Novorizontino. Para ele, o Tigre tende a entrar em campo "entusiasmado": é o vice-campeão paulista e agora vai disputar a Série A. Casagrande também apontou o Mirassol como outro adversário de respeito.

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Danilo Lavieri viu o cenário de maneira mais equilibrada, com os caminhos dos grandes "parecidos" no geral. Mesmo assim, concluiu que o São Paulo foi o mais prejudicado pelo acaso, por reunir rivais que costumam dar trabalho.

— Olhando essa tela, eu estou achando que o São Paulo deu mais azar. Deu mais azar porque pega Novorizontino, pega Mirassol e, querendo ou não, acho que São Bernardo vai ser o time que vai dar mais trabalho aí - afirmou Danilo Lavieri.

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Comentaristas debatem futuro de São Paulo e Santos no Paulistão (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
Comentaristas debatem futuro de São Paulo e Santos no Paulistão (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

➡️Paulistão 2027 terá intervalo de 18 minutos; entenda a mudança

Tabela de jogos do Paulistão 2027

    1.
  1. Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária.
    2. 2.
  2. Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano.
    3. 3.
  3. São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino.
    4. 4.
  4. Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Bragantino e Portuguesa.
    5. 5.
  5. Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP.
    6. 6.
  6. Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano.
    7. 7.
  7. Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano.
    8. 8.
  8. Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera.
    9. 9.
  9. Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste.
    10. 10.
  10. Guarani: Santos, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera.
    11. 11.
  11. Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera.
    12. 12.
  12. Noroeste: Corinthians, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária.
    13. 13.
  13. Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani.
    14. 14.
  14. São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste.
    15. 15.
  15. Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste.
    16. 16.
  16. Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.
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