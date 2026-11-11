O elenco do Palmeiras volta aos treinos nesta quarta-feira (11), após dois dias de folga em razão da classificação para a final da Copa do Brasil, diante do Vasco. A equipe terá sete dias de preparação na Academia de Futebol antes de voltar a campo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

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Um dos principais objetivos da comissão técnica durante o período será a recuperação e o fortalecimento físico dos jogadores para a reta final da temporada. Entre os atletas que recebem atenção especial estão os meio-campistas Andreas Pereira, Marlon Freitas e Evangelista, além dos atacantes Vitor Roque e Ramón Sosa.

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O paraguaio, inclusive, convive com problemas físicos ao longo da temporada e acabou cortado da convocação do técnico Gustavo Alfaro para os compromissos da seleção nesta Data Fifa. O planejamento do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras é deixar o atacante em condições de atuar durante os 90 minutos já no próximo compromisso da equipe.

Finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras terá seis partidas, incluindo as duas finais do torneio, em um intervalo de 19 dias. A sequência prevê quatro viagens, uma delas para Montevidéu, além de um confronto direto com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

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De acordo com apuração do Lance!, Abel Ferreira pretende utilizar força máxima em todas as competições. O planejamento, no entanto, poderá sofrer alterações de acordo com os resultados da equipe nas rodadas finais do Brasileirão.

Paulinho segue como incógnita

Paulinho sofreu um trauma na panturrilha durante a partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, e segue afastado desde então. Apesar de o problema não ser considerado grave, o jogador ainda relata dores na região e não iniciou o processo de transição física no gramado com o restante do elenco.

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Internamente, o Palmeiras trabalha para ter seu camisa 10 à disposição nas duas finais da temporada: da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Em caso de retorno, porém, Paulinho deverá ter uma participação limitada, com previsão de pouco mais de 20 minutos em campo por partida.

O atacante disputou apenas 11 jogos em 2026, sendo um como titular, e marcou dois gols. A tendência, neste momento, é que o jogador termine a temporada com menos partidas em relação ao seu primeiro ano pelo clube, quando entrou em campo 16 vezes.

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Já Murilo passou por exames de imagem após a classificação sobre o Vasco e teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda. O zagueiro iniciou o processo de recuperação, mas é dúvida para os confrontos contra Cruzeiro e Flamengo.

Por fim, Jefté será desfalque até o fim da temporada após ser flagrado em exame antidoping.

Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Os convocados do Palmeiras

O Palmeiras teve seis jogadores convocados para esta Data Fifa. Entre eles, os paraguaios são os que geram maior preocupação para a comissão técnica. Gustavo Gómez e Mauricio têm compromisso na Ásia um dia antes da partida contra o Cruzeiro. Dessa forma, caso não sejam liberados antecipadamente, a dupla deverá ficar fora do confronto em razão do tempo necessário para o deslocamento.

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Giay, Flaco López, Piquerez e Arias, por atuarem em locais mais próximos de São Paulo, devem ficar à disposição de Abel Ferreira. Os jogadores, porém, serão reavaliados pela comissão técnica no retorno ao Brasil para que suas condições físicas sejam avaliadas.

Assim como em outras janelas de amistosos internacionais, o Palmeiras pretende fretar voos para facilitar o deslocamento dos jogadores convocados e agilizar o retorno ao clube.

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Nos últimos dias, o Palmeiras entrou em contato com as seleções para solicitar a liberação antecipada de seus jogadores. Outra alternativa apresentada pelo clube foi a dispensa dos atletas após a primeira partida, o que permitiria um período maior para o retorno ao Brasil. Neste momento, a tendência é que apenas Piquerez, convocado pelo Uruguai, seja liberado antes do segundo compromisso da seleção.