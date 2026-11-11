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Especialista avalia chances de Garro voltar a jogar em 2026

Meia argentino sofreu lesão no joelho direito durante clássico contra o São Paulo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/11/2026 13:00
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Rodrigo Garro em uniforme listrado preto e branco durante partida de futebol sob chuva.
Rodrigo Garro se recupera de uma lesão no joelho direito (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, ainda tem chances de voltar a atuar na temporada de 2026. O jogador sofreu um trauma seguido de entorse no joelho direito durante o clássico contra o São Paulo, disputado na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Após realizar uma ressonância magnética na quinta-feira (5), o argentino teve diagnosticado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

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Segundo Diogo Souza, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o tempo de recuperação depende da gravidade da lesão e pode variar de semanas a meses. Dessa forma, a possibilidade de Garro voltar a defender o Corinthians ainda em 2026 dependerá da evolução do tratamento e da resposta do jogador ao processo de recuperação.

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— Em lesões mais simples, de grau I, o retorno às atividades costuma levar de duas a três semanas. Nos casos moderados, de grau II, o período pode variar entre quatro e oito semanas. Já nas lesões mais graves, de grau III, que envolvem ruptura completa e importante instabilidade articular, a recuperação pode levar de oito a 12 semanas, pelo menos — comenta.

Como a lesão ocorreu em 4 de novembro, Garro poderia voltar para as últimas duas ou três rodadas do Campeonato Brasileiro caso o problema seja de grau I. Em uma lesão de grau II, as chances são mais remotas, embora exista uma pequena possibilidade de retorno na última rodada.

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Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, durante treinamento
Rodrigo Garro durante treino pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Entenda a lesão de Rodrigo Garro e o processo de recuperação

O ligamento colateral medial, afetado pela lesão de Rodrigo Garro, está localizado na parte interna do joelho e é responsável por contribuir para a estabilidade da articulação. O estiramento dessa estrutura pode provocar dores intensas e limitar os movimentos do atleta, comprometendo sua capacidade de realizar atividades físicas.

Entre as principais causas desse tipo de lesão estão os traumas na parte externa do joelho e os movimentos de entorse em valgo, quando a articulação é forçada para dentro. Segundo os dados apresentados pelo especialista Diogo Souza, o problema representa aproximadamente 3% das lesões entre jogadores profissionais de futebol e cerca de 29% das lesões ligamentares do joelho em atletas.

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A fisioterapia esportiva desempenha um papel fundamental no processo de recuperação, desde os primeiros momentos após a lesão. Inicialmente, o tratamento busca controlar a dor e a inflamação, além de recuperar gradualmente a mobilidade e a funcionalidade do joelho.

Nas etapas seguintes, o trabalho envolve fortalecimento muscular, recuperação dos movimentos e exercícios que reproduzem situações de jogo. A fase final, conhecida como return to play, consiste na realização de atividades específicas do futebol, com o objetivo de preparar o jogador para retomar os treinamentos com o restante do elenco.

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— A decisão de retorno ao jogo é multidisciplinar e envolve também a percepção e a confiança do atleta — destaca Diogo Souza.

Diante desse cenário, Garro ainda tem a possibilidade de voltar a defender o Corinthians em 2026. Entretanto, sua liberação dependerá da evolução clínica, da recuperação da estabilidade do joelho e das avaliações realizadas pelos profissionais responsáveis pelo tratamento.

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