A Data Fifa de novembro chegou em um momento decisivo para o Flamengo. Líder do Brasileirão, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o Rubro-Negro terá apenas quatro partidas pela frente na competição, duas em casa e duas fora. Entre elas, um confronto direto com o principal concorrente na disputa pelo título. O cenário aumenta a pressão, mas também reforça a confiança no trabalho de Leonardo Jardim: o português tem no clube carioca o segundo melhor aproveitamento de sua carreira como treinador.

Em 45 jogos à frente do Flamengo, Jardim conquistou 29 vitórias, empatou 12 vezes e sofreu apenas quatro derrotas. O desempenho representa 73,3% de aproveitamento, marca que só fica abaixo dos 79,2% alcançados no Olympiacos, na temporada 2012/13. O índice também é igual ao registrado em sua passagem pelo Sporting, em 2013/14.

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Os melhores aproveitamentos de Jardim na carreira

Olympiacos (2012/13): 79,2%

Flamengo (atualmente): 73,3%

Sporting (2013/14): 73,3%

Al Ahli (2022/23): 67,7%

Chaves (2007 a 2009): 67,3%

O retrospecto não apaga as frustrações acumuladas ao longo da temporada. As eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores pesam na avaliação do trabalho e ajudam a explicar as críticas de parte da torcida. Ainda assim, os números mostram uma equipe competitiva, com regularidade nos resultados e desempenho suficiente para chegar à reta final do Brasileirão dependendo apenas de suas próprias forças na briga pelo título.

Ataque e defesa sustentam campanha

O desempenho coletivo também ajuda a explicar o aproveitamento de Jardim. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem o melhor ataque da competição, com 71 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com 29 sofridos. A equipe também lidera o levantamento de grandes chances criadas, com 120 oportunidades, embora apareça no topo de outro indicador que exige atenção: é quem mais desperdiça, com 72 chances perdidas.

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O volume ofensivo aparece em outros números. O time finaliza, em média, 16,1 vezes por partida e tem média de 2,1 gols por jogo no Brasileirão. Na construção, registra 499 passes certos por confronto, com 88,6% de precisão. No terço final, são 278 passes certos por partida, com aproveitamento de 85,1%.

Defensivamente, além dos 29 gols sofridos no campeonato, o Flamengo soma 14 partidas sem ser vazado. A média geral da equipe de Jardim é de 0,7 gol sofrido por jogo, enquanto no Brasileirão o índice é de 0,9.

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Números do Flamengo no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

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Reta final reforça expectativa pelo título

O momento recente também fortalece a avaliação positiva. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo venceu dez e empatou um. Foram 26 gols marcados e apenas oito sofridos, números que representam 93,9% de aproveitamento no período.

A sequência ajuda a dimensionar o momento da equipe justamente antes dos quatro compromissos que definirão o Brasileiro. Com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o Flamengo tem dois jogos no Maracanã e dois como visitante, incluindo o confronto direto com o rival paulista.

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A cobrança por títulos continuará existindo, especialmente depois das quedas nos torneios eliminatórios. Mas o desempenho no Brasileirão e o retrospecto geral de Jardim indicam que o trabalho tem resultados consistentes. O português ainda pode encerrar a temporada com uma conquista de peso e, diante dos números apresentados, a expectativa da torcida por mais um título nacional encontra respaldo no desempenho da equipe.

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