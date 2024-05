Ex-Manchester City, Balotelli cava vaga em gigante da América do Sul

Balotelli afirmou que tem desejo de jogar na Bombonera (AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 10:33 • Buenos AIres (ARG)

Livre no mercado, Mário Balotelli cavou uma vaga no Boca Juniors no próximo semestre. Em live com Sérgio Aguero, o atacante de 33 anos disse que tem o sonho de jogar na Bombonera.

- Neste ano termino o contrato e ficarei livre. Prefiro o Boca ao River. Meu sonho é jogar na Bombonera - disse o italiano.

Logo na sequência, o ex-jogador argentino encaminhou um áudio direcionado a Riquelme, presidente do Boca Juniors. Resta saber que o clube da Bombonera estará disposto a montar um ataque com Balotelli e Cavani.

- Olá, Romi. Bom estou aqui vendo o City x West Ham com Mario Balotelli e te conto que o sonho dele é jogar no Boca. Agora é com você. Em junho fica livre.

Longe das grandes ligas, Balotelli disputou a última temporada pelo Adana Demirspor, da Turquia. O contrato do jogador se encerra no meio do ano, onde poderá assinar um novo contrato sem custos com outra equipe.