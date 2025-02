Escalações de Grêmio e Pelotas confirmadas; Cuéllar joga

As escalações de Grêmio e Pelotas acabam de ser confirmadas para o jogo desta terça-feira (11), às 21h30, em partida isolada que abre a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto na Arena do Grêmio pode praticamente confirmar a classificação tricolor à semifinal do Estadual.

➡️Confira a classificação do Campeonato Gaúcho

Líder do Grupo A, com 11 pontos, o Grêmio está três à frente do Guarany de Bagé, que recebe o Caxias nesta quarta (12). Uma vitória nesta terça, somada a um tropeço do Guarany, confirma a classificação matemática com uma rodada de antecipação.

Lanterna do Grupo B, com 6 pontos, o Pelotas precisa vencer para seguir com chances (remotas) de classificação. O time do Sul do Estado ainda pode se classificar como o melhor segundo colocado, mas para isso precisará vencer o Grêmio nesta terça, e o Juventude no próximo sábado, além de torcer por uma combinação de resultados. Mas o desejo mesmo do clube é somar três pontos para evitar qualquer risco de rebaixamento.

Escalações de Grêmio e Pelotas com surpresas

As escalações de Grêmio e Pelotas divulgadas pelos técnicos Gustavo Quinteros e Ariel Lanzini trazem surpresas pelo lado tricolor. Quinteros modificou bastante o time em relação ao que iniciou o Gre-Nal, no sábado passado.

Assim, o Grêmio vai a campo com Tiago Volpi; João Lucas, Gabriel Martins, Jemerson e Pedro Gabriel; Villasanti, Cuéllar, Edenilson, Monsalve e Aravena; Braithwaite.

O Pelotas, por sua vez, está escalado com Jorge; Vidal, Massaia, Yuri Bigode e Bryan Gabriel; Robson Lopes, Mateus Silva, Venício, Cesinha e Emerson; Michel Douglas.