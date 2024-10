Eduardo Paes pediu desculpas aos torcedores do Botafogo e comentou o ocorrido (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se posicionou nas redes sociais, de forma oficial, em relação ao conflito entre torcedores do Botafogo e a Guarda Municipal. A confusão ocorreu na última quarta-feira (23), no Nilton Santos, após a goleada do Alvinegro por 5 a 0 sobre o Peñarol, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

+Botafogo cobra autoridades por agressões a torcedores após partida da Libertadores

Em um primeiro momento, o clube carioca soltou uma nota oficial cobrando explicações da Guarda Municipal pelas agressões e truculência com seus torcedores, incluindo mulheres e idosos. Posteriormente, a instituição se manifestou sobre a conduta de seus agentes na confusão, que acabou ferindo gravemente um torcedor - que se encontra hospitalizado, desde a madrugada de quinta-feira (24), no hospital Salgado Filho.

Guarda municipal é afastado após agredir torcedor na saída de Botafogo x Peñarol (Foto: Reprodução)

Posicionamento do prefeito Eduardo Paes

No fim da tarde desta sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes pediu desculpas aos torcedores e comentou o ocorrido.

- Os agentes envolvidos nesse conflito com a torcida do Botafogo, especialmente os que cometeram as agressões, já foram afastados das suas funções e serão apurados. Se comprando o que parece muito óbvio nos vídeos, serão desligados das suas funções. Tenho certeza que essas coisas não passam impunes aqui na prefeitura do Rio de Janeiro, mas temos que respeitar o devido processo legal.

- Quero aqui me desculpar com os torcedores do Botafogo, que no momento de celebração passaram por essa situação de constrangimento - disse, em vídeo, em suas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte