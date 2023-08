Na última quarta-feira (9), a Policia Federal conduziu a segunda fase da "Operação Jogada Ensaiada" com o objetivo de acabar com esquema de uma organização criminosa que manipulava partidas de futebol que movimentou aproximadamente R$ 11 milhões. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Aracaju e outras dez cidades, dentre empresários, jogadores de futebol e apostadores suspeitos de participar do esquema. A operação, originalmente voltada para investigar fraudes no futebol de Sergipe, revelou um esquema nacional. A busca resultou na apreensão de dispositivos eletrônicos, fichas de apostas e documentos de controle. A investigação revelou diálogos entre empresários, apostadores e dirigentes tramando manipulação de resultados para lucrar em sites de apostas.