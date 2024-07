Eduardo se machucou no jogo contra o Vitória, no Barradão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Eduardo, do Botafogo, teve lesão muscular na coxa direita detectada, após realizar exames no CT Lonier, na manhã desta segunda-feira. Segundo o "GE", o jogador ficará fora por aproximadamente um mês, no entanto, a estimativa de tempo vai depender da evolução no tratamento - podendo ser ainda mais.

Conforme o prazo inicial, o camisa 33 deve ficar fora dos gramados até o confronto contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que acontecerá no dia 14 de agosto.

Eduardo se lesionou na última quinta-feira (11), no jogo contra o Vitória, no Barradão, pela 16 rodada do Brasileirão. O meia Alvinegro saiu com fortes dores na coxa logo após bater o pênalti. Entretanto, o Botafogo reagiu rápido e marcou o gol da vitória, seis minutos depois da cobrança desperdiçada, e assumiu a liderança do campeonato.

O jogador, de 34 anos, vem sofrendo muito com lesões no ano de 2024. Contando o problema muscular na mesma coxa, em maio, e no tornozelo, em abril, o craque já soma três lesões. Os problemas ocorreram praticamente em sequência e o tiraram de combate por mais de um mês.