Coritiba e Goiás protagonizam jogaço e Ceará se aproxima do G-4; veja os placares do dia na Série B

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 23:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta sexta-feira (27), o segundo dia da 29ª rodada da Série B. Enquanto o Ceará venceu por 1 a 0 o Brusque, em casa, e dormirá na porta do G-4, o Coritiba empatou por 0 a 0 com o Goiás e viu a chance de voltar a primeira divisão ficar cada vez mais distante. Por fim, o Paysandu venceu o Ituano por 1 a 0 em um confronto direto para fugir do Z-4 e conseguiu se afastar momentaneamente da zona. Confira um resumo dos resultados de hoje (27) na competição!

O dia da Série B

29ª rodada

Dia 2

Ceará 1x0 Brusque - Gol: 63' Jorge Eduardo Recalde (CEA).

Na Arena Fonte Nova e embalado na competição, o Ceará foi dominante em toda a parte ofensiva do jogo e conseguiu criar as melhores chances de fazer gols. O time teve dificuldade para se desvencilhar da marcação do Brusque, que conseguiu segurar bem o Vozão quando esteve próximo à área. No entanto, aos 63 minutos, Recalde aproveitou o rebote do goleiro e mandou a bola para o fundo gol. O Bruscão até tentou criar chances, mas não foi bem na construção das jogadas.

Ceará venceu o Brusque por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada da Série B (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Paysandu 1x0 Ituano - Gol: 6' João Pedro (PAY).

Paysandu recebeu o Ituano-SP em confronto direto para fugir do Z-4 e venceu por 1 a 0, na Curuzu. O gol da equipe bicolor foi marcado por João Vieira, aos 6 minutos de jogo. O Papão agora ocupa a 14ª posição com 33 pontos. O time bicolor subiu duas posições na tabela, ultrapassando Botafogo-SP e Ponte Preta-SP, mas que ainda jogam na rodada.

Paysandu venceu o Ituano por 1 a 0, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, pela 29ª rodada da Série B (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Coritiba 0x0 Goiás - Sem gols.

O Coritiba pressionou, pressionou e pressionou, mas não conseguiu vencer. Em jogo dramático e movimentado na noite desta sexta-feira (27), o Coxa ficou no 0x0 com o Goiás no Couto Pereira. Com o resultado, a chance de retornar para a primeira divisão ficou muito difícil mais uma vez. Foi uma partida com os goleiros se destacando – tanto Tadeu quanto Pedro Morisco foram imprescindíveis para o placar zerado no Alto da Glória.

Coritiba e Goiás empataram por 0 a 0, no Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

