O Consórcio Maracanã segue seu planejamento inicial, que já contemplava esse cenário e que visa entregar para as próximas competições de 2024 – finais da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América – o gramado nas condições ideais de jogo. Para isso, é considerado também o maior espaçamento dos jogos no mês de março, em função das Datas FIFA e da redução do volume de partidas para o período.