Com golaço, Flamengo vence Fluminense e conquista Carioca Feminino

Após empate por 1 a 1 na ida, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 e conquistou o Campeonato Carioca Feminino de maneira invicta, na noite desta segunda-feira (25), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com um golaço de Jucinara, o Rubro-Negro ergueu pela oitava vez a taça da competição e, junto com o Vasco, tornou-se o maior campeão estadual.

Sem perder na competição - oito vitórias e um empate -, o Flamengo conseguiu um título após campanha abaixo do esperado no Brasileirão, no qual terminou na nona colocação e fora do mata-mata. Porém, no Carioca, o time não se abateu e conquistou o torneio sem contestação.

O Flamengo conquistou todos os seus oito títulos do Carioca feminino a partir de 2015. Desde então, o Rubro-Negro só não se sagrou campeão em 2020 e 2022, quando o Botafogo levou a melhor. Do outro lado, o Fluminense amargou o quarto vice-campeonato e não conseguiu o título inédito.

Apesar de passar em branco na final, a veterana atacante Cristiane foi a artilheira do Carioca, com 11 gols. Aos 39 anos, a jogadora já renovou contrato com o Flamengo para a próxima temporada.

Com dois gols nas duas partidas da final, Jucinara se destacou no momento decisivo, principalmente na partida desta segunda-feira (25), quando a lateral fez um golaço para coroar o título do Flamengo.

A comemoração de Jucinara, ao marcar o gol do título do Flamengo (Foto: Paula Reis/Flamengo)

No lado do Fluminense, o ano tem saldo positivo. O Tricolor carioca conseguiu se manter na Série A1 do Brasileirão, após subir em 2023. Mesmo com menos destaques individuais, conseguiu competir com o Flamengo e anima a torcida para a temporada 2025 do futebol feminino.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 0 FLUMINENSE

CAMPEONATO CARIOCA FEMININO - FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 25 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Jucinara (25 2ºT) para o Flamengo;

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Maurício Salgado)

Karol Alves; Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara; Thais Regina, Djeni e Glaucia; Gisseli, Giovanna Crivelari e Cristiane

FLUMINENSE (Técnico: Alessandro Duarte)

Amanda Coimbra; Karina, Yasmin Cosmann, Bruna Cotrim e Nath Rodrigues; Camila Pini e Patrícia Derrico; Kamilla, Lurdinha e Verônica; Mileninha