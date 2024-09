Série B: com dois a menos, líder Novorizontino bate o Botafogo-SP; Ponte é goleada

Novorizontino dispara na liderança da Série B (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 21:17 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 13/09/2024 - 23:44

O líder Novorizontino conseguiu mais uma boa vitória na Série B do Brasileirão. Desta vez, a equipe bateu, mesmo com dois jogadores a menos, o Botafogo-SP por 2 a 0, em partida com quatro expulsões e disputada em Novo Horizonte, no interior paulista, na noite de sexta-feira (13). Os gols do Tigre foram marcados por Waguininho, ainda no primeiro tempo.

O jogo

O Botafogo começou melhor, mas não foi suficiente para bater o líder do campeonato. Aos 9 minutos, Waguininho, após cobrança de escanteio, cabeceou no cantinho e pôs o time da casa em vantagem. O Botafogo, porém, continuou com mais posse de bola e quase empatou com Douglas Baggio, impedido por boa defesa de Jordi.

Na metade final do primeiro tempo, houve duas expulsões: Luisão, pelo Tigre, e Wallison, pelo Botafogo. No fim da etapa, Waguininho ampliou, após a bola sobrar para ele na área: Novorizontino 2 a 0.

No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado, e aconteceu a terceira expulsão. Neto Pessoa, do Novorizontino, acertou Sabit no chão e recebeu cartão amarelo. O VAR recomendou a revisão do lance e, aos 18 minutos, o atacante acabou expulso. Com um jogador a mais, o Botafogo-SP seguiu ocupando o campo de ataque, mas faltou criatividade, e a equipe visitante deixou de levar perigo.

O herói do Novorizontino, Waguininho, também acabou expulso, aos 37 minutos. No fim, deu Tigre, que se garantiu por mais uma rodada na liderança da Série B. A equipe soma 47 pontos em 26 jogos. Já o Botafogo-SP, com 30 pontos, está em 13º lugar​.

Ainda da noite desta sexta-feira (13), em Campinas, a Ponte Preta foi goleada em casa, no Moisés Lucarelli, pelo Ituano por 4 a 1. Bruno Xavier marcou três vezes para os visitantes e Thonny Anderson fez o outro. Iago Dias descontou. A Macaca está em 14º lugar, com 29 pontos. O Ituano dorme fora do Z-4, em 15º, com 28.

Em Goiânia, o Goiás venceu o Avaí por 2 a 1, no Estádio da Serrinha. Rafael Gava e Édson Felipe fizeram os gols do anfitrião. Tiago Pagnussat diminuiu para a equipe catarinense, que continua em oitavo lugar, com 37 pontos. O Goiás subiu duas posições na classificação, agora em nono, com 36.