Brasileirão 2024: fim do primeiro turno entre Fluminense e Palmeiras é de ataque eficiente contra defesa em evolução

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 09:21 • Rio de Janeiro

Buscando distância da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense encara, na noite desta quarta-feira (24), às 21h30, no Maracanã, um dos postulantes ao título, Palmeiras, pela 19ª rodada. Ambos em situações opostas no Campeonato Brasileiro, o duelo pode ser marcado por equilíbrio das duas equipes.

Situação do Fluminense no Brasileirão

Apesar de ocupar o 19° lugar, o Tricolor das Laranjeiras vem de boa sequência com Mano Menezes e, principalmente, o retorno de Thiago Silva. O zagueiro de 39 anos teve impacto imediato na reestreia: na partida contra o Cuiabá, o clube não sofreu gols pela primeira vez em toda a competição.

A defesa do Flu vem sendo motivo de preocupação desde o início do ano, e antes do duelo com o Dourado no domingo (21), o time carioca somava 43 gols sofridos em 39 partidas na temporada.

Depois de 10 jogos consecutivos sem encontrar o caminho da vitória, a equipe arrancou os três pontos fora de casa e busca respiro para o returno do campeonato.

Além disso, o Fluminense terá novidades na escalação. Mano Menezes não irá contar com Alexander, que sentiu desconforto na coxa esquerda e não será relacionado para a partida. Porém, Marcelo tem chances de retornar ao time e disputa a posição com Diogo Barbosa.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Por outro lado, o duelo será ainda mais difícil para o Tricolor. Mesmo com o apoio da torcida no Maracanã, para aproveitar o bom momento, eles encaram o Palmeiras, atual campeão e um dos favoritos a levantar a taça, mais uma vez.

Em 18 jogos disputados no Brasilieirão, o clube paulista marcou 27 gols e se destaca como o terceiro melhor ataque da competição.

O Verdão segue na vice-liderança, com 36 pontos - três atrás do líder Botafogo - vem de uma vitória sobre Cruzeiro, por 2 a 0, um dos times mais organizados do campeonato e liderado por Matheus Pereira. Nos últimos cinco jogos, foram três triunfos, um empate e apenas uma derrota.

Um ponto que pode ser crucial para o resultado da partida é a ausência de Abel Ferreira, advertido com o terceiro cartão amarelo na última rodada e precisando cumprir suspensão automática. Para o lugar do português, o auxiliar técnico João Martins estará a beira do gramado.