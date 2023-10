No Brasileirão, Suárez marcou oito vezes. Esse é o mesmo número de gols que os atacantes do Internacional somados têm na competição. No primeiro turno, o uruguaio deixou sua marca no Gre-Nal 439, com um golaço e uma assistência. Foi a segunda vitória sobre o rival em clássicos no Brasil. Pelo Gauchão, o Tricolor venceu o Colorado por 2 a 1.