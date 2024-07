Argentina x Colômbia: quem leva a melhor no confronto direto?

Foto: Juan Mabromata / AFP







Publicada em 14/07/2024 - 08:00

Argentina e Colômbia se enfrentam neste domingo (14), pela grande final da Copa América 2024. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA). Descubra quem leva a melhor no confronto direto entre as equipes!

Estatísticas de Argentina x Colômbia

Argentina e Colômbia já se enfrentaram em 40 jogos, com 20 vitórias dos argentinos, 11 empates e nove vitórias colombianas. No último encontro, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, vitória da Argentina por 1 a 0. Em jogos da Copa América, são sete vitórias da Argentina, cinco empates e três vitórias da Colômbia, em 15 jogos disputados.

A última vez que se enfrentaram pela Copa América aconteceu em 2021, na semifinal do torneio. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal, com os argentinos vencendo por 3 a 2 nos pênaltis.

Foto: Juan Mabromata / AFP

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Argentina e Colômbia (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Colômbia

Final - Copa América

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA)

📺 Onde assistir: Globo, Globoplay e SporTV

🟨 Árbitro: a definir

🚩 Assistentes: a definir

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Dibu Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro e Di María.

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta e Mojica; Mateus Uribe, Richard Rios, Arias e James Rodríguez; Córdoba e Luís Díaz.